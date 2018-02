Único jihadista vivo do comando que atacou Paris irá a julgamento

Salah Abdeslam, único sobrevivente dos comandos jihadistas que atacaram Paris em novembro de 2015, comparecerá publicamente pela primeira vez na segunda-feira ante um tribunal de Bruxelas por sua participação em um tiroteio em 2016 na Bélgica.

Sua eventual colaboração com a justiça é uma incógnita, já que manteve silêncio ante os investigadores durante seus 21 meses de prisão na França.

O francês de 28 anos e de origem marroquina, que cresceu e se radicalizou no bairro de Molenbeek, em Bruxelas, fazia parte de uma célula jihadista envolvida em ao menos três grandes operações terroristas nos últimos anos.

Os atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris (130 mortos), os de 22 de março de 2016 em Bruxelas (32 mortos) e o fracassado ataque em um trem entre Amsterdã e Paris em agosto de 2015 foram de responsabilidade, "talvez, unicamente da organização Estado Islâmico", segundo a Procuradoria federal belga.

Uma associação de vítimas de atentados, V-Europe, que diz representar cerca de 200 pessoas dos atentados de Bruxelas, reclamou ser parte civil no julgamento do tiroteio de 15 de março de 2016 durante uma revista de rotina em um dos refúgios utilizados pela célula no bairro de Forest, também em Bruxelas.

- Traço de DNA -

Três policiais ficaram feridos enquanto que um jihadista de origem argelina, de 35 anos, Mohamed Belkaid, morreu ao enfrentar os agentes para encobrir a fuga de Abdeslam e de um cúmplice, Sofiane Ayari, um tunisiano de 24 anos, que também será julgado na segunda.

Os investigadores acharam traços de DNA do sobrevivente dos comandos de 13 de novembro nesse esconderijo.

Os dois jihadistas foram detidos três dias depois, em 18 de março, em Molenbeek, uma prisão que, segundo os investigadores, representa o detonador dos atentados de 22 de março, quando três atacantes suicidas se explodiram no aeroporto e no metrô da capital belga.

Para Guillaume Lys, advogado do V-Europe, "o tiroteio da rua Dries [de Forest] é uma continuidade do 13 de novembro e 22 de março".

"E as vítimas dos atentados precisam e têm direito a respostas dos fatos julgados", acrescenta.

A defesa dos acusados poderá aceitar de mau grado esta constituição em parte civil de última hora durante a abertura do processo na segunda, apesar de várias fontes relacionadas com o caso excluírem qualquer novo adiamento.

A audiência, que deveria ter sido realizada em meados de dezembro ante o tribunal correcional de Bruxelas, foi adiada para dar tempo a Sven Mary, o novo advogado de Abdeslam, preparar sua defesa.

- Medidas de segurança -

Um renomado criminalista belga acompanhou o jihadista logo depois de sua prisão, mas jogou a toalha sete meses depois, criticando a incompreensível atitude de seu cliente.

Durante o processo, Salah Abdeslam e Sofiane Ayari devem responder pelas acusações de "tentativa de assassinato de vários policiais" e "posse de armas proibidas", tudo em "um contexto terrorista". Eles podem pegar até 40 anos de prisão.

Foi organizado um forte esquema de segurança durante o julgamento, que acontecerá até sexta-feira.

Até lá, Abdeslam será conduzido da prisão de Vendin-le-Vieil, norte da França, onde tem as mesmas condições que na prisão perto de Paris, em que se encontra em regime de isolamento e sob videovigilância 24 horas desde sua chegada, em abril de 2016.

No trajeto de 150 km que separa Vendin-le-Vieil de Bruxelas estará escoltado alternadamente por unidades de elite da seção antiterrorista da gendarmeria francesa e da polícia judicial belga.