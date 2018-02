Colisão entre helicópteros do exército deixa 5 mortos na França

Dois helicópteros do exército francês sofreram uma colisão nesta sexta-feira em circunstâncias ainda não determinadas perto do lago de Carcès, sudeste do país, e cinco pessoas morreram no acidente.

"Os helicópteros colidiram, havia três pessoas em um e duas em outro. Todas morreram", declarou uma fonte da polícia de Brignoles. Um corpo permanecia preso nas ferragens de um dos aparelhos.

Uma equipe de 20 militares foi enviada ao local do acidente, assim como autoridades civis. Dois aviões Dragon e um helicóptero da polícia também seguiram oara o local.

Os helicópteros militares envolvidos no acidente são dois aparelhos da Escola de Aviação do Exército francês, localizada em Cannet-des-Maures, a 40 km de Saint-Tropez, informou a prefeitura do departamento del Var.