Operação de resgate para tirar quase mil homens de mina na África do Sul

Uma grande operação de resgate ocorria na noite desta quinta-feira (hora local) em uma mina de ouro na África do Sul onde quase 1.000 homens estão presos a quase 24 horas debaixo da terra, aparentemente em bom estado de saúde, após um corte de energia.

Esse corte de eletricidade parou os elevadores e impediu que subisse praticamente toda a equipe do turno da noite que opera na mina Beatriz, perto da cidade de Wilkom (centro), segundo a empresa Sibanye Gold, proprietária da mina.

Somente 60 mineiros conseguiram sair à superfície, detalhou um porta-voz da Sibanye Gold, James Wellsted, à emissora local ENCA.

"Ainda há 955 mineiros que temos que trazer à superfície", detalhou Wellsted posteriormente.

"Reuniram-se em uma zona segura, onde a ventilação funciona. Estamos dando-lhes água e comida", disse à AFP. "Por enquanto, todo mundo está bem", acrescentou.

Posteriormente, a companhia nacional de eletricidade Eskom indicou que conseguiram restabelecer o fornecimento de energia em uma das duas linhas que abastecem a mina.

Mas o Sindicato Nacional de Mineiros indicou que 800 trabalhadores estavam no fundo do poço número três e outros 300 no poço número dois, aumentando o balanço para 1.100 mineiros presos.

"Descemos equipamentos de resgate, passamos a lista de todo mundo e é claro que estamos tentando trazê-los para a superfície o mais rápido possível", explicou o porta-voz da Sibanye Gold.

Não foi possível detalhar até agora a profundidade em que os mineiros estão presos. No entanto, as galeiras mais fundas estão a cerca de mil metros debaixo da terra.

Os geradores da mina que deviam ser ativados em caso de corte de energia não funcionaram, reconheceu Wellsted.

Uma dezena de famílias, mantidas a uma certa distância pelos agentes de segurança da mina, esperava com nervosismo ter notícias de seus entes queridos.

"Não tenho notícias desde as 21h00 de ontem à noite", disse à AFP a mulher de um mineiro que pediu para não ser identificada. "Normalmente me liga às 05H00, mas esta manhã seu chefe me ligou para me dizer que a mina estava sem luz", acrescentou a mulher.

"Isto começa a ficar demorado (...) Meu Deus, que consiga sair esta noite", lamentou.

Innocentia, a mulher de outro mineiro, disse que tem esperança.

"Somos otimistas, nos disseram que estão bem", afirmou.

- Tempestade -

A tempestade que atingiu na quarta-feira à noite a mina Beatriz, a 290 quilômetros a sudoeste de Joanesburgo, danificou o cabeamento de alimentação elétrica da mina. Uma parte desta infraestrutura foi consertada durante o dia, acrescentou Wellsted.

"Durante a noite houve uma tempestade na província de Free State (centro) que provocou o corte de energia na mina. Por isso, esta manhã não conseguimos trazer à superfície os trabalhadores da noite", declarou Wellsted nesta quinta.

A Associação do Sindicato de Mineradores denunciou "a falta de planos de resgate na mina em termos de fontes alternativas de eletricidade" e falou de um "incidente muito grave, levando em conta o elevado número de mineiros bloqueados".

A principal central sindical do país, Cosatu, pediu imediatamente "uma investigação sobre este acidente" e exigiu que a companhia seja responsabilizada por negligência.

Os acidentes em minas são frequentes na África do Sul, que possui as mais profundas no mundo. Em 2015 morreram 77 pessoas em minas, segundo a Câmara Sul-Africana de Minas.

Em agosto do ano passado, morreram cinco trabalhadores em uma mina de ouro perto de Joanesburgo após um deslizamento.

Durante décadas, as minas, particularmente de ouro, foram o único motor de crescimento da economia sul-africana. No entanto, sua produção caiu recentemente devido ao esgotamento de suas reservas.