Press Release from Business Wire : Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation anunciou que sua subsidiária, a Yokogawa Oriente Médio & Africa B.S.C.(c), recebeu um pedido da estatal Egyptian Natural Gas Company (GASCO), operadora da rede nacional de gás do país, para fornecer um sistema de controle e gestão de gasoduto.

The Enterprise Pipeline Management Solution (EPMS) (Graphic: Yokogawa Electric Corporation)

A GASCO atua nos negócios de transmissão e processamento de gás natural. A empresa está atualmente envolvida em um projeto para substituir os sistemas de gestão, supervisão e aquisição de dados (SCADA) em dois centros de controle da rede central, que gerenciam e controlam o fluxo de gás de uma rede de linha tronco de gás com 7.000 km de extensão, um componente crítico da infraestrutura do Egito.

Este pedido é para o Enterprise Pipeline Management Solution (EPMS) da Yokogawa, um pacote de aplicações que gerenciam funções como agendamento de entrega e armazenamento de gás, e para o software SCADA FAST/TOOLS, o qual irá monitorar e controlar o gasoduto e os equipamentos relacionados, tais como compressores. O EPMS suplementa um sistema básico de gerenciamento de dutos de transporte com aplicações específicas de gás e líquidos, que permitem que um operador de dutos gerencie contratos de entrega e logística associada de uma maneira eficiente em termos de tempo e energia. Com o sistema SCADA abrangendo o monitoramento e o controle, o EPMS integrará a gestão dos dados do SCADA.

A Yokogawa ganhou este pedido graças à avaliação justa e positiva feita pela GASCO sobre o programador de dispositivos do EPMS e outras aplicações de gestão de operações que garantem o transporte eficiente do gás natural e a alta confiabilidade do sistema SCADA FAST/TOOLS da Yokogawa, que pode ser configurado para redundância quádrupla e é baseado nos mais recentes padrões industriais. A entrega desses sistemas será concluída até setembro de 2019.

Hideki Matsubayashi, vice-presidente da Yokogawa e CEO para o Oriente Médio, África e Índia e também presidente da Yokogawa Oriente Médio & Africa B.S.C.(c), disse o seguinte sobre este pedido: "Estamos muito honrados que este cliente tenha escolhido, com base em uma avaliação da nossa expertise técnica e dos nossos produtos, nos premiar com o pedido para este projeto de importância crítica. Estamos comprometidos em fazer uso total da nossa rica experiência nesse campo para levar esse projeto de infraestrutura essencial a uma conclusão bem-sucedida."

De acordo com o plano de negócios de médio prazo, Transformation 2017, a Yokogawa tem como alvo toda a cadeia de fornecimento de energia. A empresa está ampliando seus esforços para impulsionar as vendas, através do fornecimento de soluções para oleodutos e gasodutos e outras aplicações midstream. A Yokogawa planeja expandir seus negócios de controle no segmento de aplicações midstream.

Sobre a Yokogawa A rede global da Yokogawa é composta de 113 companhias distribuídas entre 60 países. Fundada em 1915, a companhia de US$3.5 bilhões é engajada em inovação e pesquisa no estado da arte. A Yokogawa está ativa na indústria de automação e controle (AI), teste e medição, aviação e outros segmentos de negócios. O segmento AI possui um papel vital em uma grande variedade de indústrias incluindo óleo e gás, química, gás natural, energia, siderúrgica, papel e celulose, farmacêutica e alimentos. Focando neste segmento, a Yokogawa ajuda as companhias a maximizar seus lucros por oferecer uma gama de produtos de alta confiabilidade e serviço com a nossa subsidiária "KBC Advanced Technologies" para proporcionar soluções premium e serviços. Para maiores informações sobre a Yokogawa, por favor visite www.yokogawa.com

Os nomes das companhias, organizações e marcas neste texto são marcas comerciais ou marcas registradas dos seus respectivos portadores.

