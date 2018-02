Trump prepara aval para publicação de polêmico memorando da Inteligência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "provavelmente" autorizará na sexta-feira (2) o Congresso a publicar um polêmico memorando sobre a vigilância do FBI a sua campanha presidencial: um documento que desatou uma tempestade política em Washington.

"O presidente é favorável" a autorizar o Congresso a tornar público o documento de quatro páginas, disse nesta quinta-feira (1) um funcionário de alto escalão da Casa Branca, que adiantou que a permissão poderia ser dada na sexta.

De acordo com a fonte, Trump analisou o memorando nos últimos dias para se assegurar que sua publicação não revele informações da Inteligência que devem permanecer sob reserva.

Depois da autorização presidencial, "a questão fica nas mãos do Congresso", apontou o funcionário.

O nó da polêmica que se arrasta há semanas é um documento de quatro páginas baseado em informações reservadas e redigido pelo titular do Comitê de Inteligência da Câmara de Representantes, o republicano Devin Nunes.

Esse relatório se baseia em escutas que o FBI realizou a um integrante da equipe de campanha eleitoral de Trump em 2016, no âmbito geral de investigações sobre a suposta ingerência da Rússia nas eleições presidenciais daquele ano.

Nunes pediu ao presidente uma autorização para tornar o documento público, mas o gesto desatou imediatamente uma verdadeira tempestade política na capital do país, a ponto de o próprio FBI pedir que o memorando seja mantido em reserva.

- Documento de alto poder explosivo -

Neste cenário conturbado, o Partido Democrata tomou a iniciativa de criticar Nunes e até pedir sua remoção.

O vice-titular do Comitê de Inteligência, o democrata Adam Schiff, denunciou que o memorando que Nunes enviou à Casa Branca para que sua publicação seja autorizada não é o mesmo que essa comissão discutiu extensamente.

"Descobri que o legislador Nunes introduziu mudanças materiais ao memorando que foi enviado à Casa Branca, mudanças não aprovadas pelo Comitê. Por isso, a Casa Branca revisa um documento que o Comitê não aprovou", assegurou em um tuíte.

Diante dessa denúncia, nesta quinta-feira a titular do partido na Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, pediu que Nunes seja removido imediatamente da presidência do Comitê de Inteligência.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, enviou uma carta urgente ao presidente da Câmara de Representantes, Paul Ryan, para alertá-lo de que a manobra de Nunes se propõe a "desacreditar o FBI" com um documento cheio de "conspirações".

Para os republicanos, o memorando deixa evidente que o FBI se nutriu de informações provenientes do Partido Democrata para obter autorização à vigilância de um funcionário da campanha de Trump, em um caso evidente de abuso de poder.

Para os democratas, ao contrário, a redação do memorando e sua publicação são apenas uma manobra para enfraquecer o FBI e, com isso, poder questionar a investigação sobre os eventuais laços entre a campanha eleitoral de Trump e funcionários russos.

O procurador especial Robert Mueller conduz uma investigação independente do Departamento de Justiça sobre o suposto conluio da equipe de Trump com a Rússia durante as eleições de 2016. Para essa tarefa utiliza agentes do FBI especialmente escolhidos.

Na quarta-feira, este quadro motivou um momento extraordinário na política americana, no qual o diretor do FBI e o presidente entraram em uma evidente trajetória de colisão.

Christopher Wray foi confirmado no cargo de diretor do FBI somente em agosto, mas na quarta-feira se manifestou publicamente contra a divulgação do texto, apesar de horas antes o próprio Trump ter comentado com um legislador que apoiava "100%" a sua difusão.

Nesta quinta-feira, a rede CNN mencionou que a Casa Branca considerava, inclusive, a possibilidade de que a publicação do documento provoque a renúncia de Wray de seu cargo.

- Consequências da polêmica -

Nos corredores do Congresso, legisladores republicanos já defendem abertamente a suspensão da investigação conduzida por Mueller.

"Toda essa investigação de Mueller é uma ficção que nunca deveria ter sido lançada", disse o legislador republicano Matt Gaetz à rede de televisão FoxNews.

John Brennan, ex-diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), não poupou palavras ao criticar Nunes: "nunca vi esse tipo de comportamento partidário irresponsável que vejo atualmente por parte de Nunes e dos legisladores republicanos".

Para Brennan, "a ausência de liderança moral e ética na Casa Branca inflama esta crise".

O também ex-diretor da CIA Michael Hayden lamentou que "essa situação estritamente partidária provoque danos enormes a todas as instituições, do Congresso à Presidência, passando pelo FBI".