Alphabet, grupo da Google, tem US$ 3 bi de perdas no 4º trimestre

Alphabet, a matriz da Google, registrou um aumento em suas receitas, mas sofreu prejuízos líquidos no último trimestre do ano da ordem de 3 bilhões de dólares. Seus custos cresceram muito.

A receita nos últimos três meses do ano cresceu 24%, a 32,3 bilhões de dólares, melhor que o previsto, chegando a 110,9 bilhões de dólares no ano (+23%), indicou a empresa nesta quinta-feira (1).

Mas o grupo teve prejuízo líquido de 3,02 bilhões no fim do ano por causa da reforma fiscal nos Estados Unidos, que inclui uma carga tributária excepcional de mais de 10 bilhões de dólares no último trimestre.

A Alphabet também viu seus "custos de aquisição de tráfego" - um indicador muito observado - subirem 31%, a 6,45 bilhões de dólares no trimestre. Os gastos, destinados a sites associados, para garantir que o Google seja o buscador padrão no dispositivo, por exemplo, representam 24% da receita publicitária, frente a 22% no fim de 2016.