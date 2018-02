Líderes independentistas catalães detidos levam caso à ONU

Os advogados de três líderes independentistas catalães anunciaram nesta quinta-feira, em Londres que apelaram contra sua detenção ao Grupo de Trabalho sobre a Detenção Arbitrária da ONU, cujas decisões não são vinculantes.

Deste modo se busca "a reafirmação da ONU de que os governos não podem reprimir a dissidência política por meio da detenção arbitrária", disse Ben Emmerson, advogado de dois dirigentes de associações independentistas, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, e de Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do governo catalão.

"A Espanha deve libertar estes homens", completou Emmerson, famoso advogado de direitos humanos que integra a equipe de defesa dos três independentistas.

Este advogado britânico liderou os esforços pela investigação do caso do assassinato em Londres, com polônio, do ex-espião russo Andrei Litvinenko, representando sua esposa Marina.

"A detenção pela Espanha é uma afronta aos direitos humanos, elaborada para evitar que cumpram com seu papel de representantes políticos do povo catalão", completou.

Sánchez e Cuixart estão presos desde meados de outubro por um protesto diante de dependências do governo catalão que eram revistadas pela polícia. Durante a manifestação, veículos das forças de segurança foram danificados.

Junqueras foi preso no início de novembro após a proclamação unilateral de independência do Parlamento catalão, que não chegou a ser concretizada e na qual a justiça atribuiu a ele um papel chave como vice-presidente regional.

O Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias da ONU (WGAD, na sigla em inglês) tem sede em Genebra e é formado por especialistas independentes em direitos humanos.

O WGAD decidiu que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, estava detido de modo ilegal na embaixada equatoriana em Londres.

Os governos britânico e sueco, envolvidos na resolução de Assange, criticaram a decisão.

- Presidência simbólica -

Nesta quinta-feira, Oriol Junqueras propôs uma presidência simbólica para Carles Puigdemont por sua situação jurídica, que impede o retorno da Bélgica sem a garantia de que não será detido para retomar o cargo do qual foi destituído por Madri.

Em uma entrevista na prisão e publicada pelo jornal digital "Diario 16", Junqueras, número dois do Executivo catalão de janeiro de 2016 a outubro de 2017, se mostra em dúvida sobre a capacidade de Puigdemont de governar a região a partir da Bélgica.

Apesar de defender sua legitimidade para tomar posse como deputado eleito do Parlamento catalão, adverte que isto "não evita que as circunstâncias possam obrigar ou impedir que esta presidência seja efetiva e que se deva combinar uma presidência legítima, embora simbólica, com uma executiva".

As declarações foram divulgadas em um momento de tensão entre seu partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e o grupo parlamentar de Puigdemont, Juntos pela Catalunha, depois do adiamento na terça-feira da posse do líder independentista.

O Tribunal Constitucional havia anunciado a suspensão, com exceção do caso de Puigdemont, na Bélgica há três meses, retornar a Espanha e conseguir uma autorização judicial do magistrado que o investiga para comparecer ao Parlamento.

Diante da situação e do risco de uma anulação da posse pela justiça, o presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, da ERC, decidiu adiar a sessão até obter condições de celebrar um debate "efetivo e com garantias".

A decisão provocou a indignação do Juntos pela Catalunha e de Puigdemont, que esperava tomar posse de forma não presencial com o apoio da maioria independentista que controla a câmara catalã desde as eleições de dezembro.

Depois da frustrada declaração de independência e da destituição pelo governo do primeiro-ministro espanhol de Mariano Rajoy, Puigdemont e quatro de seus ministros seguiram para a Bélgica antes de serem acusados de rebelião e sedição por seu papel na tentativa de secessão.