Press Release from Business Wire : FINEOS Corporation

FINEOS Corporation, líder de mercado no fornecimento de sistemas centrais para seguros de Vida, Acidente e Saúde, anunciou hoje que será a principal patrocinadora da edição 2018 do LIMRA Enrollment Technology Strategy Seminar em Jacksonville (EUA), de 6 a 8 de fevereiro. O seminário oferece um fórum para as seguradoras membro da LIMRA e prestadores de serviços tecnológicos participarem de conversas abertas sobre como cooperar de maneira coerente e definir melhores resultados. O tema da conferência deste ano é "Explorando Oportunidades Juntos".

Durante a conferência, a FINEOS vai apresentar o FINEOS AdminSuite, uma solução de administração central baseada em nuvem, projetada especificamente para seguros coletivos, voluntários e pessoais. O FINEOS também é a patrocinadora do evento de debates "Round Topics Roundtable". A equipe vai estar disponível para reuniões e briefings sobre como o FINEOS pode ajudar as seguradoras a acelerar o crescimento, reduzir custos e proporcionar uma experiência excepcional a seus clientes.

A FINEOS vai apresentar atualizações para o AdminSuite, incluindo novos recursos para a Política e Faturamento, prestações familiares em Nova York por Licença e funcionalidade digital aprimorada.

A FINEOS é líder mundial em sistemas centrais com clientes em nove países e foi escolhida por oito das 20 maiores seguradoras de Vida, Acidente e Saúde dos Estados Unidos e quatro das cinco melhores seguradoras de Vida, Acidente e Saúde da Austrália. A FINEOS tem muitos anos de experiência trabalhando com seguradoras na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

Sobre a FINEOS Corporation

O produto preferencial da FINEOS, FINEOS AdminSuite, é um conjunto de produtos centrais baseado em nuvem para seguradoras de Vida, Acidente e Saúde. O FINEOS AdminSuite fornece serviço completo em Política, Faturamento e Reclamações, proporcionando a melhor funcionalidade de sua classe para administração de Grupos, Voluntários e Pessoas em uma plataforma única, ao mesmo tempo que suporta também modelos de autoadministração, administração completa e TPA. A FINEOS fornece sistemas inovadores a um mercado global, tendo clientes, funcionários e bases estabelecidas nos mercados da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Para mais informações, acesse www.FINEOS.com.

