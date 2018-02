Em Pequim, Theresa May se reúne com Xi Jinping em busca de acordos comerciais

Pequim, 01 - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, se reuniu nesta quinta-feira com o presidente da China, Xi Jinping, em uma visita ao país asiático com o objetivo de criar novos acordos comerciais, após a saída britânica da União Europeia (UE), o chamado Brexit.



O encontro, no Grande Hall do Povo em Pequim, ocorreu um dia após May ter pedido pela extensão da "parceria estratégica global" entre os dois países.



Segundo a premiê britânica, acordos de até 9 bilhões de libras esterlinas (US$ 13 bilhões) devem ser anunciados até o fim de sua viagem, na sexta-feira.



O estreitamento de laços comerciais com a China se tornou mais urgente para o Reino Unido após o Brexit, já que o país deve formar novos acordos comerciais fora do bloco comum europeu.



As exportações britânicas para a China são de cerca de 60% desde 2010, e a China deve se tornar um dos maiores investidores internacionais no Reino Unido até 2020.



No momento de sua viagem à China, a posição de May está sob ameaça, à medida que seu Partido Conservador está dividido entre realizar um divórcio "total" com a UE ou se buscará manter a relação econômica mais próxima possível. Ao voar para a China, May insistiu para repórteres: "não sou de desistir". Fonte: Associated Press.