China já tem mais de 770 milhões de internautas

O número de internautas na China, o maior do mundo, aumentou novamente em 2017, para 772 milhões de pessoas, mais do que a população total da Europa, anunciaram as autoridades.

No total, 55,8% dos 1,4 bilhão de habitantes da China são considerados usuários de internet, informou o Centro de Informações da Internet (CNNIC), uma agência governamental, em comunicado na quarta-feira.

Em um ano, a China somou 41 milhões de novos usuários (+5,6%), mais do que a população total do Canadá, indicou o CNNIC.

A grande maioria dos internautas (97,5%, cerca de 753 milhões de pessoas) usa dispositivos móveis para se conectar à rede.

Embora na China a Internet esteja sob controle estrito das autoridades - o que impede o acesso a páginas como Facebook, Instagram, Google, YouTube ou Twitter, bem como muitas mídias ocidentais - as autoridades estão claramente apostando na economia digital.

Em 2017, o número de internautas que compram on-line aumentou 14,3%, para 533 milhões de pessoas, dos quais quase 68% o fazem através do telefone.

Ao mesmo tempo, os pagamentos na Internet continuam a aumentar, que já 65% dos internautas o fazem, em comparação com os 50% que o fizeram em 2016.

Este setor é dominado pelo Alipay, um aplicativo da gigante de comércio eletrônico Alibaba, e pela WeChat Pay, uma função do popular aplicativo de mensagens WeChat da Tencent.