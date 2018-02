Brasil tem primeiro crescimento de produção industrial em 4 anos

A produção industrial brasileira voltou a crescer em 2017, ficando em 2,5%, e rompendo uma sequência de três anos de contração, informou nesta quinta-feira o IBGE.

Em dezembro, o aumento da produção industrial foi de 2,8% em relação a novembro e de 4,3% em comparação com o mesmo mês de 2016.

Em 2017, todas as categorias fecharam com resultados positivos em comparação com 2016: bens de capital (+6%), bens intermediários (+1,6%) e bens de consumo (+3,2%), tanto duradouros (13,3%) como semiduráveis ou não-duráveis (+0,9%), precisou o IBGE.

O resultado, além disso, está em uma trajetória ascendente, segundo afirmou à imprensa André Macedo, responsável pelo relatório.

Macedo destacou a rapidez do crescimento, já que em julho de 2017 o acumulado de doze meses da produção industrial marcava uma contração de 7,7%.

O Brasil emergiu em 2017 de uma das piores recessões de sua história, com uma contração de seu PIB de 3,5%, tanto em 2015 quanto em 2016.

Este é o primeiro resultado positivo da produção desde 2013, quando cresceu 2,1%, mas, depois, houve três contrações: -3,0% em 2014, -8,3% em 2015 e -6,4% em 2016.