Mobilização cidadã nos EUA: grandes sonhos contra Trump

A organização tem apenas cinco funcionários e ocupa um pequeno escritório no Empire State Building, mas suas ambições são enormes: responsabilizar o governo de Donald Trump e lutar contra a erosão das normas democráticas nos Estados Unidos.

Longe dos protestos de rua e com o Congresso dividido, a organização Integridade Primeiro para os Estados Unidos (IFA, por sua sigla em inglês) encarna sem alarde um novo zelo cidadão que se estende pelos Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump.

Financiada por doadores do Partido Democrata, o grupo reúne jornalistas investigativos e advogados do alto escalão. Luta contra congressistas que minam os direitos fundamentais e contra a erosão dos direitos civis, de acordo com seu porta-voz, Brett Edkins.

Sua criação ressalta o clima liberal nos Estados Unidos sob Trump: os opositores políticos do presidente republicano, chocados com um triunfo que consideravam impossível, se perguntam como mobilizar os cidadãos contra o impensável.

Cartazes que rezam "Nós, o povo", as três primeiras palavras da Constituição americana, estão expostos na sala de espera da IFA, compartilhada com um escritório de advocacia.

Poucos meses depois da sua criação no verão passado, o trabalho da IFA já está dando frutos.

Em outubro, apresentou uma queixa contra 25 supremacistas brancos e grupos de ódio após a violência racial que abalou o país em agosto passado em Charlottesville, Virgínia. O processo foi apresentado em nome de 10 vítimas.

"O primeiro caso que apresentamos é um exemplo, não é contra políticos, é contra grupos ressurgentes de racistas violentos", aponta Edkins, de 33 anos.

A ideia é alcançar uma maior "transparência" sobre os grupos de extrema direita, revelando de onde vem seus recursos e financiamento, "e para garantir que o ódio e a intolerância não se tornem normais", embora isso requeira anos de luta nos tribunais, disse ele.

A IFA agora trabalha em uma segunda investigação que espera anunciar nos próximos meses.

O grupo está estudando "vários funcionários públicos, do presidente Trump para baixo, e seus laços financeiros privados no caso de Charlottesville", explica Edkins, que espera que a questão tenha "um grande impacto público em 2018".

A recusa do primeiro presidente americano que nunca ocupou um cargo governamental de se separar de seu império imobiliário irritou os democratas, alimentando as suspeitas de corrupção e acusações de conflitos de interesse.

- Fundos do Vale do Silício -

Embora a IFA seja apenas uma das organizações sem fins lucrativos, de mídia ou políticas determinadas a enfrentar o governo, afirma que sua batalha vai além de Trump.

"Agora conseguimos ver toda a fraqueza da nossa democracia", ressalta Jeff Pillets, de 57 anos, jornalista investigativo que trabalha para o IFA.

"De alguma forma, era inevitável. Se não tivesse sido Trump, teria sido outra pessoa", acredita.

Como jornalista, Pillets investigou os negócios de Jared Kushner, genro de Trump e seu conselheiro na Casa Branca.

Os membros da IFA "levam muito a sério o que está acontecendo neste país, eles estão muito interessados em que este governo responda por suas ações", declara Pillets.

A ideia de criar uma associação aliada a um escritório de advocacia nasceu do sucesso da American Foundation for Equal Rights (Fundação Americana paea os Direitos Igualitários). Esse grupo, criado nas mesmas bases em 2010, conseguiu que o estado da Califórnia restabelecesse o casamento homossexual, exemplifica Edkins.

"Nosso dinheiro inicial veio de pessoas no Vale do Silício" e do co-fundador do LinkedIn Reid Hoffman em particular, diz Monica Graham, diretora do conselho administrativo da IFA.

A empresária, que doou um milhão de dólares à organização, pertence aos Millionaires Patriots, um grupo de pessoas de alta renda que se reuniram pela primeira vez em 2010, preocupados com a concentração de riqueza e poder no país.

Criada com um orçamento de 2-3 milhões de dólares em 2017, a IFA busca novos doadores e contribuições de cidadãos comuns.

"Tenho que começar a passar o chapéu, porque este processo contra os supremacistas brancos é realmente caro", disse Graham, rindo.

E o que o futuro espera para a IFA? Novas ideias emergem todas as semanas, mas nem todas conduzem a investigações profundas.

"Nós entramos em alguns labirintos sem saída", diz Graham. "Tem que ser algo que está realmente pondo em perigo a nossa democracia".