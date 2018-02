Li Zeyan, o galã virtual que seduz milhões de chinesas

Com seu charme de homem jovem e bonitão, o magnata Li Zeyan, de 28 anos, tem tudo para seduzir as mulheres - e consegue fazer isso, apesar de existir apenas em um jogo de realidade virtual que já foi baixado por milhões de chinesas.

Li é o personagem mais popular de "Love and Producer", um jogo chinês de simulação virtual que foi baixado mais de dez milhões de vezes desde dezembro, principalmente por mulheres que buscam viver uma fantasia mais ou menos erótica com quatro galãs virtuais.

Sua popularidade revelou um filão potencial para a indústria do entretenimento na China, onde uma em cada quatro pessoas que jogam com seus telefones celulares são mulheres, um número que deve seguir crescendo.

Este jogo e outros similares estão no topo da lista dos mais baixados na China e puseram o foco no fato de que as mulheres são um mercado-chave para os aplicativos de telefone celular.

Ainda mais tendo em conta que os jogos considerados masculinos, como os de batalhas o de estratégia, estão perdendo cotas de mercado.

"Love and Producer" propõe ao jogador escolher entre quatro galãs, um elegante executivo (Li Zeyan), um cientista, um agente secreto e um cantor famoso, personagens que correspondem às expectativas que muitas mulheres jovens na China têm na hora de escolher um namorado.

Grande parte da população chinesa já é totalmente dependente de seu telefone celular, que não usa só para se comunicar (com aplicativos de mensagens tão populares como o WeChat), mas também para consultar e publicar nas redes sociais ou pagar nos comércios.

A China é um enorme mercado para os videogames, liderado pela companhia Tencent, com seu conhecido jogo "Honour of Kings".

- Romance virtual -

Agora, graças a "Love and Producer", é possível flertar com um homem virtual enquanto você espera o ônibus, explica Liu Yixuan, uma estudante universitária de 19 anos.

"Muitas das minhas amigas têm o jogo e muitas se chamam 'esposas' de Li", explica.

"'Me chama a atenção o bom aspecto dos personagens e os gráficos, mas algumas 'esposas' estão obcecadas e não param de falar de seu 'marido', que tratam com apelidos carinhosos e voz suave", assegura.

O jogo, criado por Nikki Games, uma companhia do leste da China, é inspirado nos jogos japoneses chamados "otome" ("para donzelas") destinados principalmente às mulheres e cujo objetivo principal é desenvolver uma relação amorosa com um homem.

Em "Love and Producer", a protagonista é responsável por uma companhia de produção televisiva à beira da falência e que está buscando o homem ideal. À medida que o jogo avança, é possível beijar alguns dos galãs, mas o contato não vai além disso.

Em comparação com os Estados Unidos, onde 50% das mulheres jogam em dispositivos móveis, segundo várias estimativas, na China essa porcentagem é de apenas 24,1%, segundo dados da consultora iResearch, um número que deveria aumentar.

"A indústria dos jogos móveis está chegando à saturação no número de usuários, mas as mulheres cada vez passam mais tempo jogando", indica Wang Guanxiong, um analista independente da indústria.