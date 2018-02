Press Release from Business Wire : SnapLogic

A SnapLogic, líder em integração de dados e aplicativos de autosserviço e a Iteris Consultoria, uma importante consultoria de TI brasileira, especializada na automação de processos empresariais, análise de dados e desenvolvimento de software personalizado, anunciou hoje uma parceria estratégica para ajudar as organizações no Brasil a conectar rápida e facilmente seus aplicativos empresariais e ambientes de dados cada vez mais complexos - seja no local, em nuvem ou em ambientes híbridos.

A Iteris Consultoria revenderá a SnapLogic Enterprise Integration Cloud no Brasil e planeja construir novas soluções específicas para a indústria na plataforma SnapLogic, começando com os setores de fabricação e farmacêuticos. Juntas, as duas empresas querem oferecer soluções poderosas e de fácil uso e serviços de valor agregado para os clientes que os ajudem a liberar o poder de dados para melhorar os processos empresariais, acelerar as tomadas de decisão e conduzir as empresas ao sucesso.

"Estamos entusiasmados para juntar forças com a Iteris Consultoria e ajudar nossos clientes a atingir rapidamente ROI de suas iniciativas de nuvem e de big data", disse Carlos Hernandez Saca, diretor de área para América Latina da SnapLogic. "A Iteris tem profunda expertise em gestão de aplicativos e análise de dados, bem como comprovado sucesso no setor de farmacêuticos, fabricação, agricultura, operações bancárias e saúde - áreas em que a SnapLogic também se sobressai. Compartilhamos o compromisso da Iteris com a inovação e o sucesso do cliente e esperamos trabalhar com eles para ajudar nossos clientes a prosperar na economia de dados."

"Ao investir e expandir a variedade de ofertas tecnológicas, a parceria nos permitirá entregar serviços mais completos ao mercado, que está aumentando cada vez mais a demanda por soluções estratégicas em analítica de dados, inteligência empresarial e integração de aplicativos", disse Fernando Riva, diretor de novos negócios da Iteris Consultoria. "Nossa parceria com a SnapLogic visa oferecer aos nossos clientes um portfólio ainda mais abrangente, acrescentando a SnapLogic como a plataforma principal de integração para arquiteturas mais modernas."

A SnapLogic Enterprise Integration Cloud acelera os dados e o fluxo do processo entre os aplicativos, APIs, bases de dados, depósitos, fluxos de big data e instalações de IoT - seja nas instalações, em nuvem ou em ambas. Diferente do software de integração herdado que exige codificação manufaturada, dolorosa, de desenvolvedores, a plataforma simples mais poderosa da SnapLogic permite que os usuários de TI e da linha de negócios criem canais de dados que obtêm os dados certos para as pessoas certas no momento certo.

De acordo com analistas da indústria, o mercado de plataforma de integração como serviço (Integration Platform as a Service - iPaaS) global cresceu mais de 60% em 2016. Em abril do ano passado, a SnapLogic foi declarada líder na Gartner Magic Quadrant 2017 como Plataforma de integração empresarial como serviço (Enterprise Integration Platform as a Service) pelo segundo ano consecutivo.

O canal é central para a estratégia de crescimento e expansão da SnapLogic. A parceria com a Iteris Consultoria é o mais recente exemplo da meta da SnapLogic para construir um rico ecossistema de tecnologia, consultoria e parceiros revendedores para ajudar a levar sua plataforma de integração de autosserviço para clientes de todo o mundo.

Sobre a Iteris Consultoria

A Iteris é uma empresa brasileira de desenvolvimento de soluções de TI centrada no desenvolvimento de aplicativos colaborativos, sistemas de fluxo de trabalho, portais de Intranet e Internet, inteligência empresarial e desenvolvimento de sistemas customizados. Com sede em São Paulo, a empresa oferece serviços com alto valor agregado, usando ferramentas de parceiros como a Microsoft e Qlik, e mantém uma equipe de profissionais experientes e altamente qualificados, capazes de desenvolver soluções customizadas para clientes de diversos setores da economia. Para saber mais, acesse www.iteris.com.br

Sobre a SnapLogic

A SnapLogic é a líder em integração de autosserviço. A Enterprise Integration Cloud da empresa acelera e facilita a conexão de aplicativos, dados, APIs, e coisas. Centenas de clientes Global 2000 - inclusive Adobe, AstraZeneca, Box, GameStop, Verizon, e Wendy's - confiam na SnapLogic para automatizar os processos de negócios, acelerar análises e conduzir a transformação digital. A SnapLogic foi fundada pelo veterano da indústria de dados Gaurav Dhillon e é apoiada por investidores blue-chip inclusive Andreessen Horowitz, Capital One, Ignition Partners, Microsoft, Triangle Peak Partners, e Vitruvian Partners. Saiba mais em snaplogic.com.

