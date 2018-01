Casa Branca tenta cortar fundos para energias renováveis, diz informe

O governo Trump pedirá ao Congresso uma redução de 72% nos recursos destinadas às energias limpas e aos programas de eficiência energética em seu orçamento deste ano, segundo um informe publicado no jornal The Washington Post, que confirma a preferência da atual administração pelos combustíveis fósseis.

O Post reportou ter conseguido os documentos preliminares nos quais esboça o ponto de partida do governo com vistas às negociações do orçamento de 2018, que será apresentado em fevereiro.

O Congresso, recentemente ocupado em decidir as dotações orçamentárias, poderia rechaçar as propostas, mas os documentos mostram as prioridades políticas da Casa Branca.

O presidente Donald Trump se enfocou fortemente em priorizar a extração de combustíveis fósseis e sua exportação ao redor do mundo, sobretudo do setor do carvão, que tem estado em declínio durante muito tempo.

Segundo o Post, tais cortes orçamentários são superiores aos que a administração Trump buscou para este ano fiscal, mas foi incapaz de implementá-los por um impasse orçamentário no Congresso, que desembocou na aprovação de um projeto de lei de financiamento provisório do Estado até 8 de fevereiro.

Os gastos do Departamento de Eficácia Energética e Energias Renováveis do Departamento de Energia estão fixados atualmente em 2,04 bilhões de dólares, os quais, segundo a proposta, cairiam para 575,5 milhões de dólares.

Isto "mostra que não fizemos avanços em termos de convencer a administração do nosso valor e, se o fizemos, nosso valor baseado nestas cifras caiu", ressaltou um funcionário do Departamento ao jornal, pedindo para ter sua identidade preservada.