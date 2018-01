Press Release from Business Wire : GSMA

A GSMA anunciou hoje as últimas novidades do Mobile World Congress, inclusive novos palestrantes inaugurais, desenvolvimentos da programação, parceiros e patrocinadores. O Mobile World Congress acontecerá de 26 de fevereiro a 1.º de março de 2018 no Fira Gran Via, em Barcelona. Também serão realizados eventos no Fira Montjuïc e no La Farga L'Hospitalet.

"O Mobile World Congress 2018 acontece em menos de um mês e estamos dando os toques finais na ampla variedade de programas, eventos e atividades que os participantes vão experimentar em Barcelona", disse Michael O'Hara, diretor de marketing da GSMA. "O Mobile World Congress apresentará o que há de mais recente em tecnologia móvel, desde 5G até inteligência artificial, carros conectados à realidade virtual, de drones a robôs e muito mais. Estamos ansiosos para receber o mundo da telefonia móvel em Barcelona".

Líderes em ecossistema móvel inauguram o Mobile World Congress

A GSMA anunciou a inclusão de vários palestrantes inaugurais no Mobile World Congress, inclusive executivos das principais operadoras de celular e outras organizações que moldam o futuro da telefonia móvel. Entre os novos palestrantes inaugurais estão:

-- Ran Krauss, CEO e cofundador da Airobotics

-- Shang Bing, presidente da China Mobile

-- Jeff Zucker, presidente da CNN mundial

-- Timotheus Höttges, CEO da Deutsche Telekom

-- Andrus Ansip, vice-presidente da comissão e comissário para o Mercado Único Digital da Comissão Europeia

-- Sue Siegel, diretora de inovação da GE e CEO da Business Innovations

-- Cher Wang, presidente da HTC

-- Zak Brown, diretor executivo do McLaren Technology Group

-- Hiroshi Mikitani, fundador, CEO e presidente da Rakuten, Inc.

-- Lisa Wang, fundadora e CEO da SheWorx

-- José María Lassalle, secretário de Estado da Sociedade da Informação e Agenda Digital da Espanha

-- Glenn Lurie, CEO da Synchronoss

-- José María Álvarez-Pallete López, presidente e CEO da Telefónica

Para obter mais informações sobre a conferência Mobile World Congress, inclusive agenda e palestrantes, acesse www.mobileworldcongress.com/conference-programmes/agenda/.

Fórmula 1 em exposição em Barcelona

Pela primeira vez na história, a Formula 1® terá sua própria área em uma exposição mundial. De 26 de fevereiro a 1.º de março, os participantes do Mobile World Congress poderão conferir as atuais e futuras iniciativas da Fórmula 1 em todas as plataformas digitais, visitando um stand de 450 metros quadrados exclusivo da marca.

Eles se unem às mais de 2.300 empresas participantes do Mobile World Congress, como Alibaba, AT&T;, BMW, China Mobile, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, NTT DOCOMO, Nokia, Oracle, Orange, Qualcomm, SAP, SEAT, SK Telecom, Telefónica, Toyota, Vivo, Vodafone, Xiaomi, ZTE, entre outras marcas. Para mais informações sobre a área de exposição do Mobile World Congress, acesse www.mobileworldcongress.com/exhibition/.

Women4Tech: novos palestrantes, atividades e patrocinadores

A GSMA confirmou vários novos palestrantes, atividades e patrocinadores para o programa Women4Tech. Na Cúpula Women4Tech, que acontece na quinta-feira, 1.º de março, importantes executivos das principais operadoras de celular darão suas perspectivas sobre a integração da igualdade de gênero em ambientes de trabalho convencionais na sessão "Empoderamento". Entre os palestrantes dessa sessão estão: como moderador Gary Heffernan, diretor executivo sênior - Comunicação, Mídia e Tecnologia para Europa da Accenture; Laxmi Akkaraju, diretora de estratégia da GSMA; Laura Abasolo, diretora de finanças do Grupo Telefónica; Robyn Denholm, diretora de operações da Telstra; e Kathy Grillo, vice-presidente sênior e diretora geral adjunta de Políticas Públicas e Assuntos Governamentais da Verizon. A GSMA também assinou com a HCL que será um novo patrocinador de apoio à Cúpula Women4Tech, juntamente com a Accenture (patrocinadora oficial) e a Verizon (patrocinadora de apoio).

A GSMA anunciou os finalistas do desafio Hack_D_Gap Global do Women4Tech da GSMA no 4YFN, uma competição destinada a gerar soluções inovadoras que impulsionem a diversidade e a igualdade de gênero no setor de tecnologia. Os finalistas do desafio, Cloverleaf (EUA), Everlean (Alemanha), Fluttr (Espanha), Next Play (EUA), Pentasity (Espanha) e Wisar (Espanha), agora se apresentarão ao vivo para um júri e espectadores no 4YFN no Fira Montjuïc. O vencedor será escolhido na terça-feira, 27 de fevereiro.

Em parceria com a Câmara Municipal de L'Hospitalet, o programa Women4Tech vai organizar dois eventos no espaço "Meet & Eat Fun", localizado na Plaza Europa, perto do Fira Gran Via. O primeiro é uma oficina interativa e uma sessão de networking centrada em "social selling", e o segundo é um comitê de diversidade e uma sessão de networking na qual executivos do setor de tecnologia e telefonia móvel vão compartilhar suas visões sobre a liderança feminina na era digital.

Por fim, a GSMA realizará três tours Women4Tech MWC no Fira Gran Via, como o Tour de Tecnologia Emergente (segunda-feira, 26 de fevereiro), o Tour de Internet das Coisas (terça-feira, 27 de fevereiro) e o Tour do Poder da Diversidade (quarta-feira, 28 de fevereiro). Para mais informações sobre o programa Women4Tech, acesse www.mobileworldcongress.com/women.

Programas de Parceiros no Hall 8.0 NEXTech

Com a inclusão da Braze nas sessões de Programas de Parceiros no Hall 8.0 NEXTech, os participantes agora terão acesso a 35 programas durante os quatro dias do Mobile World Congress. Os Programas de Parceiros oferecem aos participantes a oportunidade de se envolver e aprender com algumas das principais organizações do setor, e compartilhar suas ideias sobre uma variedade de complexos desafios do ecossistema. Para obter uma lista completa de Programas de Parceiros, sessões de Power Hour e sessões de treinamento tecnológico, acesse www.mobileworldcongress.com/conference-programmes/partner-programmes/.

Tours do MWC oferecem experiências orientadas no Mobile World Congress

Para ajudar os participantes a ter uma melhor experiência no Mobile World Congress, a GSMA oferece uma série de tours temáticos e expositivos no Fira Gran Via. Guiado por especialistas do setor, o programa 2018 MWC Tours inclui:

-- Tour 5G e NFV com Jayant Kulkarni e Mark Harms da Award Solutions

-- Tour de conteúdo com Jesús Moreno Pinar

-- Tour de Tecnologia Emergente com Manolo Almargo da Q Division

-- Tour empresarial com Lubna Dajani

-- Tour de Internet das Coisas com Jayant Kulkarni e Mark Harms da Award Solutions

-- Tour de segurança de Internet das Coisas com Richard Knowlton da Richard Knowlton Associates Ltd.

-- Tour de publicidade e aplicativos móveis com Joe Scartz da TPN Retail

-- Comércio digital e varejo com Doug Chavez

-- Tour de cidades inteligentes sustentáveis com Jonas Allen da Green Electronics Council

A GSMA também oferece tours personalizados para atender aos objetivos e necessidades específicas dos negócios dos participantes. Para obter mais informações sobre o Tour e Experiência no MWC, acesse www.mobileworldcongress.com/experiences/mwc-tours-experiences/.

Novidades no YoMo Barcelona

De acordo com o tema do Mobile World Congress, "Criando um futuro melhor", o YoMo apresentará o "SDG Trail (Trilha ODS)", uma trilha interativa que ensinará a alunos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e seu impacto na sociedade, assim como explicar como eles podem se engajar nos ODS. Além das inúmeras atividades para estudantes no YoMo, a GSMA apresentou o "Teacher Track", um programa de três dias projetado especialmente para profissionais da educação. O Teacher Track oferecerá várias oficinas e eventos simultâneos nos quais os professores poderão ouvir, ver e experimentar inovadoras tecnologias e metodologias de sala de aula.

A GSMA também anunciou vários novos patrocinadores para o YoMo: Fundación Repsol e Oracle Academy (principais patrocinadores); Agbar, Fundación Telefónica, girls4tech-MasterCard e SK Telecom (patrocinadores corporativos); BAULA e Carrefour (expositores de corporação); e Elisava, e Google for Education (expositores de educação). Para mais informações, acesse www.mwcyomo.com/bcn/en/.

Mais patrocinadores e parceiros confirmados para 2018

A GSMA anunciou vários novos patrocinadores e parceiros para o Mobile World Congress. A InterDigital foi confirmada como patrocinadora de apoio ao Programa Ministerial, unindo-se ao patrocinador oficial do Programa Ministerial, a NEC. A CNBC e o LinkedIn se juntaram como parceiros oficiais de mídia, ao lado dos anteriormente anunciados parceiros oficiais de mídia CBS Interactive Tech, Financial Times, QQ.com, Time, Inc.'s TIME e Fortune, e Ziff Davis. Para obter mais informações, acesse www.mobileworldcongress.com/about/sponsors-partners/.

Participe do Mobile World Congress 2018

Para obter mais informações sobre o Mobile World Congress 2018, inclusive sobre como participar, expor ou patrocinar, acesse www.mobileworldcongress.com. Acompanhe os últimos acontecimentos e as atualizações sobre o Mobile World Congress no Twitter @GSMA usando #MWC18, ou em nossa página Mobile World Congress no LinkedIn www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress ou pelo Facebook em www.facebook.com/mobileworldcongress/.

O Mobile World Congress é a pedra angular da Mobile World Capital, que tem Barcelona como sede até 2023. A Mobile World Capital possui programas e atividades que acontecem durante todo o ano e que beneficiarão não apenas os cidadãos de Barcelona, da Catalunha e da Espanha, como também o setor de tecnologia móvel global. Para mais informações sobre a Mobile World Capital, acesse www.mobileworldcapital.com.

-FIM-

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel em todo o mundo, unindo cerca de 800 operadoras com mais de 300 empresas no vasto ecossistema móvel, inclusive fabricantes de celulares e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, bem como organizações em setores adjacentes da indústria. A GSMA também produz eventos líderes no setor, como o Mobile World Congress, o Mobile World Congress Shanghai, o Mobile World Congress Americas e o Mobile 360 Series de conferências.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180131006397/pt/

Mídia: Para a GSMA Beau Bass +44 79 7662 4962 beau.bass@webershandwick.com ou Pau Guerrero / Gloria Almirall +34 93 236 09 00 PGuerrero@webershandwick.com ou Assessoria de imprensa da GSMA pressoffice@gsma.com

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release