Press Release from Business Wire : Simpson Thacher & Bartlett LLP

A Simpson Thacher & Bartlett LLP anunciou hoje que Stephen M. Cutler, antigo advogado geral e vice-presidente atual da JPMorgan Chase & Co., irá se unir à empresa como sócio de litígios em abril. Antes de sua posse na JPMorgan, Steve trabalhou como Diretor Executivo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na Simpson Thacher, ele dará assessoria a empresas, conselhos e executivos sênior em investigações internas e governamentais, governança corporativa e assuntos de regulatório bem como em litígios de alto risco.

"Estamos entusiasmados em dar as boas vindas a Steve na Simpson Thacher", disse Bill Dougherty, Presidente do Comitê Executivo da Simpson Thacher. "Ele é um dos principais advogados de sua geração, altamente respeitado por sua liderança e distintos serviços nos setores público e privado. Nossos clientes terão benefícios de sua incomparável experiência e percepção, à medida que transitam em seus temas mais complexos e desafiadores."

"Estou muito feliz em retornar à atividade privada na Simpson Thacher", disse Steve. "É uma excelente empresa com a qual tenho trabalhado estreitamente por muitos anos. Estou ansioso pela parceria com colegas maravilhosos e assessoria a clientes em alguns de seus temas mais importantes."

Steve se uniu a JPMorgan em 2007 e trabalhou como Advogado Geral e Diretor de Atividades Jurídicas e de Conformidade da empresa a nível mundial em toda a crise financeira global. Como Advogado Geral, também esteve no Comitê Operacional da JPMorgan e se reportou diretamente ao Presidente e Diretor Executivo, Jamie Dimon. Em janeiro de 2016, se tornou Vice-Presidente da empresa.

Paul Curnin, Diretor Adjunto do Departamento de Litígios da Empresa, disse "A experiência de Steve é excepcional. Não conheço outro advogado que ajudou a conduzir uma das mais notáveis instituições do país durante a crise financeira e que também trabalhou como Diretor Executivo da CVM durante o período de alguns dos casos mais históricos da agência, incluindo WorldCom e Enron." Jon Youngwood, Diretor Adjunto do Departamento de Litígios da Empresa, acrescentou, "Steve irá se unir a um Departamento com uma longa lista de antigos procuradores experientes de governo e advogados com proficiência em litígios. Todos esperamos trabalhar com ele a fim de enfrentar e resolver os cruciais desafios jurídicos que nossos clientes se defrontam."

Steve trabalhou como Diretor da Divisão Executiva da CVM de 2001 a 2005 (e Vice-Diretor de 1999 a 2001). Enquanto na CVM, supervisionou 1.100 empregados e conduziu as investigações de numerosos relatórios financeiros de alto perfil da agência, corretores de bolsa e assuntos de assessoria em investimentos. Tanto antes como imediatamente após sua posse na CVM, Steve fez parceria no escritório de advocacia WilmerHale em Washington, D.C., onde sua atividade se concentrou em investigações internas e governamentais bem como na regulação de mercado.

Steve ganhou o título de Doutor em Jurisprudência na Escola de Direito de Yale, onde trabalhou como editor do Jornal de Direito de Yale, e o grau de Bacharel em Letras., summa cum laude, da Universidade de Yale.

O Departamento Global de Litígios da Simpson Thacher representa uma ampla gama de clientes sofisticados, incluindo instituições financeiras, corporações, conselhos, auditorias e comitês especiais, bem como executivos sênior, em seus temas mais significativos. A empresa oferece uma plataforma substancial de talentos para tratar efetivamente de litígios, investigações governamentais e internas, arbítrios e disputas entre fronteiras nas Américas do Norte e do Sul, Ásia e Europa.

