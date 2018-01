Press Release from Business Wire : Sulzer Mixpac

A Sulzer Mixpac,uma empresa do grupo Sulzer, apresenta no CIOSP, em São Paulo, uma novidade:a versátilMIXPAC? T-Mixer Colibri pluscom cânula metálica integrada flexível que pode ser ser rotacionada 360° e curvada até 180°. Agora, com uma única ponta misturadora é possível obter uma mistura ainda mais homogênea, além de garantir a aplicação prática e segura de diversos materiais odontológicos multicomponentes. Uma única ponta para várias indicações:reconstruções com utilização de pinos intra-radiculares e/ou núcleos de preenchimento, moldagem indireta do canal radicular, cimentação de pinos e núcleos e moldagem de cavidades e de dentes com preparos protéticos.

Mixpac? T-Mixer Colibri Plus - uma única ponta misturadora para várias indicações com cânula metálica integrada flexível que pode ser rotacionada 360° e curvada até 180°.

Para estas quatro aplicações, o dentista precisa somente da ponta misturadora T-Mixer Colibri plus. A T-Mixer Colibri plus é uma evolução da T-Mixer Colibri para cartuchos Mixpac? de 18 a 75 ml. O dentista já conhece esse tipo de ponta misturadora para aplicações de pequenos volumes (de 2,5 a 10 ml). Agora as vantagens comprovadas da tecnologia de mistura T-Mixer? estão disponíveis também para cartuchos de maior volume, oferecendo ainda os benefícios da cânula aplicadora flexível Colibri?. O dentista tem agora ao seu alcance uma ponta misturadora que permite um trabalho ergonômico e altamente profissional mesmo em áreas de difícil acesso. Graças à manutenção de seu diâmetro interno constante, mesmo quando dobrada, permite a manutenção do fluxo do material que está sendo utilizado, além da obtenção de uma mistura final mais homogênea e com distribuição uniforme.

Portfólio ampliado com aplicadores para materiais de uso único

Com a recente aquisição da empresa Transcodent, a Sulzer amplia seu portfólio com sistemas de aplicação para materiais odontológicos de uso único e múltiplo, incluindo cânulas para uso odontológico, cápsulas e tampas de fechamento. A combinação dos dois portfólios, torna a Sulzer um fornecedor completo de sistemas de aplicação em odontologia. A Transcodent é conhecida por seus sistemas de aplicação para materiais de uso múltiplo e unidose com excepcionais propriedades de barreira e uma ampla gama de cânulas odontológicas de alta qualidade. Além do portfólio padrão, a Transcodent oferece ainda a possibilidade de desenvolvimento e de produção de sistemas de aplicação específicos para atender as necessidades individuais do cliente. Os dentistas já utilizam os produtos da marca Transcodent nas áreas de anestésicos locais, irrigação do canal radicular, prevenção e restauração estética. Sendo assim, a Sulzer Mixpac apresenta o seu portfólio ampliado de produtos no CIOSP 2018.

Compromisso com a qualidade

A Sulzer continua combatendo as falsificações em prol dos pacientes e dos dentistas. "Graças à nossa campanha de conscientização, dentistas e compradores de produtos médicos-odontológicos, reconhecem cada vez mais os perigos e desvantagens do uso de cópias", diz Daniel Ferrari, responsável sênior do segmento odontológico da Sulzer Mixpac e acrescenta: "Não se trata apenas da segurança do paciente, mas também do dentista - não compensa arriscar a reputação por uma pequena economia desse tipo." Ainda recentemente, a Sulzer obteve a seu favor a decisão judicial contra 11 empresas, dentre elas B&E; Korea Co., Han Dae Chemical, HDI e Seil Global Inc., por infração de direitos de marca de determinadas pontas misturadoras de uso odontológico da Sulzer. A presença da logo "Candy Colors", marca protegida e patenteada pela Sulzer, deverá simplificar ainda mais o reconhecimento das pontas originais.

