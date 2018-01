Acidente de helicóptero em Los Angeles deixa três mortos

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas nesta terça-feira (30), quando o helicóptero em que viajavam caiu em uma residência na cidade costeira de Newport Beach, ao sul de Los Angeles.

A Polícia informou no Twitter o balanço de mortos, que estavam a bordo da aeronave.

Uma pessoa sobreviveu e foi levada ao hospital junto com outro ferido em terra. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O helicóptero, modelo Robinson R44, caiu no pátio da frente de uma casa e destruiu parte do muro. Uma parte do rotor da cauda foi parar no telhado.

A aeronave decolou do aeroporto John Wayne em Santa Ana, a poucos quilômetros do local da queda.

"Pensei que ia cair na minha casa", disse uma vizinha à emissora ABC. "Foi um barulho intenso, soava como um trem se aproximando (...). Pus minhas mãos na parte de trás do helicóptero e comecei a rezar porque sabia que não havia sobreviventes".

Newport Beach fica 65 km ao sul de Los Angeles.