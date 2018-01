Parlamento catalão adia escolha de novo presidente regional e Puigdemont reage

Barcelona, 30 - O ex-presidente regional da Catalunha Carles Puigdemont convidou os apoiadores da independência a permanecerem unidos pela reeleição dele ao cargo, mesmo que ele continue foragido na Bélgica.



Em um vídeo, Puigdemont reagiu à decisão de mais cedo do Parlamento catalão em adiar indefinidamente o voto para a escolha de um novo líder regional.



O ex-presidente regional afirmou ainda que suas intenções para a Catalunha são as mesmas de quando a Espanha o retirou do cargo, em outubro, após ele proclamar a independência da região.



A suspensão do voto parlamentar deixa o próximo governo da região no limbo e expõe as divisões entre os defensores da secessão.



Puigdemont é o único candidato para a presidência regional catalã, mas enfrenta na Espanha um pedido de prisão por tentativa de secessão.



Apesar da situação caótica, o político disse que "não há outro possível candidato ou outra possível combinação aritmética" no parlamento regional. Fonte: Associated Press.



(Estadão Conteúdo)