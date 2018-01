Petróleo fecha em baixa em Nova York

O preço do petróleo fechou a sessão desta terça-feira (30) em baixa em Nova York, antecipando um aumento das reservas de produtos derivados nos Estados Unidos.

O barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em março perdeu 1,06 dólar, a 64,50 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

"Teremos que esperar vários dias para descobrir se essa queda é o início de uma pequena correção", explicou Matt Smith, da ClipperData.

"Mas, embora o barril de Brent (negociado em Londres) tenha chegado na semana passada a 70 dólares e o WTI atingido um nível que não foi visto nos últimos anos, é normal ver algumas realizações de lucros", especificou.

Os investidores foram mais favoráveis a realizar parte de seus lucros à espera da publicação, nesta quarta-feira, de dados semanais sobre reservas de produtos petrolíferos nos Estados Unidos, considerado um barômetro da demanda do maior consumidor da commodity no mundo.

As reservas caíram nas últimas dez semanas, impulsionando o avanço do preço do petróleo.