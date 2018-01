Amazon, Berkshire Hathaway e JP Morgan anunciam nova empresa de saúde

Nova York, 30 - A Amazon, a Berkshire Hathaway e o JPMorgan Chase anunciaram a formação de uma nova companhia de saúde, com o objetivo de cortar custos e melhorar os serviços na área para seus funcionários nos Estados Unidos.



"Os custos inflados com saúde agem como um verme faminto sobre a economia americana", disse o executivo-chefe da Berkshire, Warren Buffet. "Nosso grupo não chega a esse problema com respostas. Mas nós também não o aceitamos como inevitável".



A nova empresa irá focar em soluções tecnológicas que possam fornecer plano de saúde simplificado e transparente para os funcionários das três companhias a um custo mais baixo.



A equipe de supervisão da formação dessa nova empresa é formada por Todd Combs, agente de investimentos da Berkshire Hathaway, Marvelle Sullivan Berchtold, diretora geral do JP Morgan, e Beth Galetti, vice-presidente sênior da Amazon.



Segundo as companhias, a equipe de gerenciamento, a sede e detalhes operacionais da nova empresa serão anunciados mais tarde. Fonte: Dow Jones Newswires.