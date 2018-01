Press Release from Business Wire : Australian Taxation Office

Empresas que vendem bens de baixo valor do exterior a consumidores na Austrália devem se registrar agora para o imposto de bens e serviços (Goods and Services Tax, GST). O GST se aplicará às vendas a partir de 1.º de julho de 2018. O GST é semelhante ao imposto sobre vendas, ou VAT.

A nova medida de taxação garante que bens de baixo valor adquiridos por consumidores na Austrália tenham o mesmo tratamento fiscal, independentemente de onde tenham sido adquiridos.

O Escritório de imposto australiano (Australian Taxation Office, ATO) criou um sistema de registro expresso para os negócios afetados, que inclui comerciantes, lojas on-line e reenvio de produtos. As empresas terão até 1.º de julho de 2018 para se registrarem e se prepararem para cobrar o GST sobre bens com valores de AU$1.000 ou menos.

O sistema de registro simplificado está disponível em ato.gov.au/GSTSimpleReg. As empresas precisarão apenas informar o total de vendas sujeitas a impostos e o GST, e pagar a cada trimestre.

As empresas devem se registrar caso tenham um faturamento de GST de AU$75.000 ou mais no período de 12 meses.

As empresas aplicarão GST de 10% sobre os produtos no ponto de venda (ou seja, no fornecimento do bem) e não no ponto de importação, como ocorre atualmente com os bens acima de AU$1.000.

Empresas com vendas on-line deverão falar com seus operadores de mercado on-line para combinar como eles irão trabalhar praticamente juntos para implementar as mudanças.

Apenas uma entidade deve cobrar o GST sobre uma venda:

-- se um operador de mercado on-line for responsável pelo GST sobre uma venda, o comerciante não será responsável pelo GST

-- se um operador de mercado on-line for responsável pelo GST sobre uma venda, um reentregador de mercadorias não será responsável pelo GST.

-- Acesse o site para obter mais informações.

As empresas podem tomar as seguintes medidas para garantir que serão capazes cumprir

-- Verificar se atendem o limite de registro de AU$75.000; saiba quais vendas são contadas para o limite no site do ATO.

-- Consultar os profissionais de impostos

-- Verificar as mudanças na documentação comercial e nos preços

-- Solicitar orientação do ATO

Empresas que vendem do exterior para empresas australianas com registro no GST não precisam recolher GST sobre essas vendas.

O ATO está disponível para apoiar empresas que queiram entender as novas mudanças.

Mais informações sobre o registro podem ser adquiridas:

-- visitando www.ato.gov.au/AusGST

-- por e-mail para AustraliaGST@ato.gov.au

