Washington, 30 - O governo dos Estados Unidos divulgou uma aguardada lista com nomes de políticos e executivos de negócios da Rússia, identificando oligarcas e os indivíduos mais influentes nos rumos do país.



A lista havia sido exigida por uma lei aprovada pelo Congresso americano no ano passado com o objetivo de punir a Rússia pela suposta intervenção nas eleições presidenciais de 2016. O governo Trump tinha até esta última segunda-feira para divulgar a lista, com o objetivo de expor indivíduos que fizeram fortuna ou ganharam poder através de suas relações com o presidente russo, Vladimir Putin. O documento foi informalmente chamado de "lista de Putin".



A lista inclui 114 indivíduos considerados pelo Departamento do Tesouro como figuras políticas. Também inclui 96 pessoas consideradas "oligarcas". Segundo o Departamento do Tesouro, cada um dos indivíduos possui uma fortuna de cerca de US 1 bilhão ou mais.



O documento não determina que os Estados Unidos imponham sanções contra os indivíduos citados. Fonte: Associated Press.