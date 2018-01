A zona euro registrou crescimento de 2,5% do PIB em 2017 - informou a agência europeia de estatísticas Eurostat nesta terça-feira (30), apontando a maior expansão em uma década.

"No conjunto de 2017, o PIB progrediu 2,5%" nos 19 países do euro, afirmou a Eurostat em uma nota, acrescentando que o avanço no quarto trimestre foi de 0,6%, percentual que coincide com as estimativas dos analistas.