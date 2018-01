Irlanda celebrará referendo sobre aborto no final de maio

A Irlanda celebrará um referendo sobre suas restritivas leis sobre o aborto no final de maio, anunciou nesta segunda-feira o primeiro- ministro do país, Leo Varadkar.

"Esta noite, o governo deu sua aprovação oficial à celebração de um referendo sobre o aborto, que se celebrará no final de maio", disse Varadkar em entrevista coletiva em Dublin.

"Saberemos a data exata após a conclusão de um debate e uma votação" no Parlamento, acrescentou, afirmando ter "confiança no que se poderá cumprir com esse calendário".