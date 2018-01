Erro em convite ao discurso de Trump sobre Estado da 'Uniom'

Um escritório do Congresso americano cometeu um erro ortográfico nos convites enviados a legisladores para assistir ao discurso desta terça-feira do presidente Donald Trump, dando origem a piadas entre alguns parlamentares nesta segunda-feira (29).

Os passes destinados a convidados dos legisladores para o discurso do Estado da União de Donald Trump, que o presidente americano dará na noite de terça-feira no Congresso, foi impresso com a palavra "union" (união) escrita "uniom".

"Acabo de receber meu passe para o Estado da União. Parece que @BetsyDeVosED estava encarregada da correção ortográfica...#SOTUniom", brincou em um tuíte o deputado democrata Raúl Grijalva, referindo-se à secretária de Educação, Betsy DeVos, que defendeu políticas que alguns críticos consideram socavar o sistema educacional.

A Casa Branca não foi a responsável pelo erro. A impressão é supervisionada pelo chefe de armas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, cujo escritório admitiu o erro.

"Há um erro no convite", disse à AFP um porta-voz do chefe de armas.

"Foi corrigido imediatamente e nosso escritório está redistribuindo os passes", acrescentou, mas sem conseguir evitar brincadeiras de alguns legisladores.

"Esperando o Estado da Uniom amanhã", tuitou o senador republicano Marco Rubio.