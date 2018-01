Press Release from Business Wire : IDEMIA

IDEMIA, líder mundial em identificações confiáveis para um mundo cada vez mais digital, presencia a presidência de seu Conselho Fiscal renovado com a promoção de Yann DELABRIÈRE, ex vice-presidente do grupo.

Ex-diretor executivo da Faurecia e atual presidente do Conselho de Administração da Zodiac Aerospace,Yann DELABRIERE irá substituir Marwan LAHOUD, que assume o cargo de vice-presidente do grupo. Essas mudanças ocorrem imediatamente.

Em maio de 2017, a Advent International investiu junto com a Bpifrance para unir as forças complementares da Safran I&S; (Morpho) e da Oberthur Technologies (OT). Combinando a liderança da Morpho em soluções biométricas e de identidade de ponta a ponta com a liderança da OT em segurança digital incorporada, a nova identidade IDEMIA foi revelada em 28 de setembro de 2017.

IDEMIA é líder global em Identidade Aumentada para um mundo cada vez mais digital, com o objetivo de proporcionar aos cidadãos e consumidores soluções completas e seguras de ponta a ponta, quando interagem, pagam, conectam, viajam e votam. .

""Como o novo presidente do Conselho Fiscal da IDEMIA, estou muito satisfeito por continuar o trabalho iniciado por Marwan LAHOUD e todos os outros membros, já que a OT e Morpho uniram forças para construir a liderança do grupo. Em um setor em rápida mudança, sei que podemos contar com os talentosos e qualificados líderes que compõem a equipe de gestão superior recentemente anunciada para cumprir a visão estratégica do diretor executivo Didier LAMOUCHE", declara Yann DELABRIÈRE.

Sobre a IDEMIA

OT-Morpho é agora IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada para um mundo cada vez mais digitalizado, com a ambição de capacitar os cidadãos e consumidores a interagir, pagar, conectar, viajar e votar de maneiras que agora são possíveis em um mundo conectado. Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos atualmente. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse ativo, seja para indivíduos ou objetos. Garantimos a privacidade e confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e Internet das Coisas (IoT). A OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar a IDEMIA. Com cerca de US$ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA presta serviços a clientes em 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a Advent investiu em 325 operações de private equity em 40 países e em 31 de dezembro de 2016, tinha EUR 39 bilhões em ativos sob gestão. Com escritórios nos quatro continentes, a Advent atua globalmente e de forma integrada com uma equipe com mais de 180 profissionais de investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A Advent foca seus investimentos em cinco setores, que incluem serviços comerciais e financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, mídia e telecom. Após mais de 30 anos dedicados a investimentos internacionais, a Advent permanece comprometida em realizar parcerias com equipes de gestão para oferecer crescimento sustentável de receitas e lucros ao seu portfólio de empresas.

Para mais informações, acesse: www.adventinternational.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180129006247/pt/

Mídia IDEMIA (Havas Paris) Hanna Sebbah: +33 6 63 73 30 30 Manon Gaudefroy: +33 6 85 30 60 02 Alisa Gribe-Marquis: + 33 6 03 12 93 13 Email: idemia@havas.com

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release