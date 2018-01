UE reagirá às medidas comerciais restritivas de Trump

A Comissão Europeia expressou nesta segunda-feira sua disposição de reagir ante qualquer decisão dos Estados Unidos que afete as exportações europeias, depois que Donald Trump ameaçou indiretamente com represálias contra a "injusta política" comercial do bloco.

"A União Europeia está disposta a reagir rapidamente e de maneira adequada caso nossas exportações se vejam afetadas por qualquer medida restritiva dos Estados Unidos", afirmou, em coletiva de imprensa, o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas.

Em uma entrevista à cadeia britânica ITV, difundida no domingo, Trump destacou a dificuldade para seu país vender produtos na UE, quando o bloco europeu exporta para os Estados Unidos sem impostos ou com muito poucos impostos.

"A UE trata os Estados Unidos de uma forma muito injusta em termos comerciais", assegurou presidente americano na entrevista gravada na quinta-feira na localidade suíça de Davos, onde ocorria o Fórum Econômico Mundial.