UE irá 'reagir rápido' se EUA adotarem medidas comerciais injustas

Bruxelas, 29 - A União Europeia comunicou nesta segunda-feira que se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocar em prática medidas comerciais injustas contra o bloco, irá se preparar para "reagir rápido e apropriadamente".



Numa entrevista publicada no fim de semana, Trump se disse incomodado com a política comercial da UE, ressaltando que os EUA não podem exportar o suficiente para o bloco. Segundo ele, seus problemas com a UE "podem evoluir para algo muito grande", do ponto de vista comercial.



O porta-voz da UE, Margaritis Schinas, retrucou nesta segunda-feira, dizendo que "ao mesmo tempo em que o comércio tem de ser aberto e justo, ele também tem de ser baseado em regras". Fonte: Associated Press.