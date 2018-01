Petróleo opera em queda, digerindo o aumento de poços e plataformas nos EUA

Londres, 29 - Os contratos futuros de petróleo operam em queda nesta segunda-feira, com o mercado pesando o aumento no número de poços e plataformas em operação nos Estados Unidos.



Às 9h39 (de Brasília), o contrato WTI para março caía 0,57%, a US$ 65,7 o barril, na Nymex, enquanto o Brent para abril tinna queda de 0,84%, a US$ 69,56 o barril, na ICE.



O número de poços e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos subiu 12, de 747 para 759 na semana passada, de acordo com a empresa Baker Hughes. Somado às operações de gás natural, o número total passou de 936 para 947. O número divulgado na sexta-feira foi o maior desde agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.