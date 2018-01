Turquia: mais de 300 detidos por propaganda contra ofensiva na Síria

As autoridades turcas prenderam mais de 300 pessoas, acusadas de fazerem "propaganda terrorista" nas redes sociais com suas críticas à ofensiva de Ancara contra uma milícia curda no noroeste da Síria.

Desde 20 de janeiro, "311 indivíduos que fizeram propaganda terrorista nas redes sociais em relação à operação na região de Afrin foram postos sob custódia", declarou o ministro do Interior em um comunicado.

A Turquia lançou em 20 de janeiro uma ofensiva militar contra a milícia curda das Unidades de Proteção do Povo (YPG), considerada "terrorista" por Ancara, mas aliada de Washington na luta contra os extremistas.

O Ministério turco do Interior não deu detalhes sobre a medida, mas as autoridades fizeram várias detenções na semana passada, em diferentes partes do país - especialmente em Istambul e no sudeste, de maioria curda.

Desde o início dessa ofensiva batizada de "Ramo de Oliveira", também foram detidos vários líderes locais do principal partido pró-curdo da Turquia, o HDP.

Em um comunicado divulgado nesta segunda, o HDP pediu à comunidade internacional que "aja imediatamente para pôr fim" à operação turca, classificada como "invasão".

Um dirigente do HDP disse à AFP que prenderam 209 de seus integrantes por fazerem "propaganda terrorista" e "incitação ao ódio" desde 20 de janeiro.