Autoridades do México localizam jovem que desapareceu após ser detido

As autoridades mexicanas localizaram no domingo um jovem que havia sido detido por policiais na terça-feira passada na Cidade do México, um caso que provocou a detenção de dois agentes.

"A informação que temos é que foi localizado no Estado do México", afirmou o prefeito da capital, Miguel Ángel Mancera.

Marco Antonio Sánchez, de 17 anos, foi detido pela polícia quando fotografava um mural em um bairro da zona norte da cidade. Desde então seu paradeiro era desconhecido.

Uma manifestação no domingo na Cidade do México exigiu a lcoalizaçãao com vida do jovem e seus familiares pediram ajuda para localizá-lo.