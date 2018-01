Alessia Cara, que começou fazendo no seu quarto vídeos que se tonaram virais no YouTube, se transformou em uma cantora pop com consciência social, ganhou neste domingo o Grammy de artista revelação.

A canadense de 21 anos, que cresceu em um subúrbio de Toronto, ganhou na categoria que incluía o jovem cantor Khalid, com quem colaborou na música sobre uma linha telefônica de prevenção do suicídio "1-800-273-8255".