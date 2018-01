Leonard Cohen ganha Grammy póstumo

O cantor e compositor canadense Leonard Cohen ganhou neste domingo postumamente seu primeiro Grammy por "You Want It Darker," título do tema de seu álbum homônimo lançado pouco antes de sua morte, em novembro de 2016.

Apesae de ter sido um grande nome da cultura e da literatura pop, Cohen teve pouco reconhecimento, ao longo de sua carreira, pela indústria da música americana.

Poeta, romancista, compositor e cantor, Cohen ganhou seu primeiro Grammy pessoal de melhor interpretação de rock por "You Want It Darker", em uma categoria que também incluiu o já falecido Chris Cornell.

Cohen, com canções como "Hallelujah" e "So Long, Marianne", ganhou um Grammy por sua trajetória em 2010.

Em 2008 o disco "River: The Joni Letters", tributo da estrela do jazz Herbie Hancock à cantora canadense Joni Mitchell no qual Cohen foi artista convidado, obteve um Grammy de melhor álbum.

O disco "You Want It Darker" foi lançado três semanas antes da muerte de Cohen em 7 de novembro de 2016 em Los Angeles.