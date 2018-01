UE diz que 'porta está aberta' para o Reino Unido em caso de reversão do Brexit

São Paulo, 28 - O comissário de Assuntos Financeiros da União Europeia, Pierre Moscovici, afirmou neste domingo que "a porta está aberta" para o Reino Unido se o país quiser reverter o resultado do plebiscito de 2016 sobre deixar o bloco.



Em entrevista ao jornal Les Echo, Moscovici foi questionado sobre as relações entre a UE e os britânicos caso outra consulta popular sobre o Brexit seja realizada no Reino Unido. "A porta está aberta. Se os britânicos quiserem mudar de ideia, isso seria muito bem vindo", disse.



Recentemente, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair disse ver 40% de chance de reversão no Brexit até março deste ano. Durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, Blair comentou que essa reversão poderia surgir do "bloqueio" do Parlamento a um acordo negociado pelo governo da premiê Theresa May com a UE, que poderia ser considerado ruim para o Reino Unido.



(Victor Rezende)