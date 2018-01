O presidente finlandês, Sauli Niinistö, foi reeleito no domingo no primeiro turno com mais de 60% dos votos, de acordo com os resultados oficiais de 85% das urnas apuradas.

"Estou surpreso e emocionado com este apoio", disse o presidente Niinistö à imprensa.

"Reconheço que Niinströ ganhou essa eleição e o felicito", declarou seu principal rival, o candidato verde Pekka Haavisto, que ficou com 12% dos votos.

Uma vitória no primeiro turno é um fato inédito nos últimos 25 anos na Finlândia.