Angelina Jolie pede a Conselho de Segurança da ONU que resolva conflito sírio

A embaixadora da boa vontade das Nações Unidas Angelina Jolie pediu ao Conselho de Segurança da organização que "encontre um caminho" para resolver a guerra síria, durante uma visita neste domingo, a um acampamento de refugiados na Jordânia.

"Corta o coração voltar à Jordânia e ver os níveis de sofrimento e traumas entre os refugiados sírios, enquanto essa guerra já chega a seu oitavo ano", disse a atriz de Hollywood no acampamento de Zaatari.

Jolie, enviada do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), disse que os países vizinhos de Síria, Jordânia, Líbano, Turquia e Iraque receberam cerca de 5,5 milhões de refugiados do conflito.

"São verdadeiramente um exemplo para o mundo em tempos em que a solidariedade com os refugiados é insuficiente", disse à imprensa depois de se encontrar com famílias que vivem no acampamento habitado por 80.000 pessoas.

"A ajuda humanitária não é uma solução de longo prazo", acrescentou.

"Peço urgentemente aos membros do Conselho de Segurança que venham à região, visitem os acampamentos e os refúgios urbanos, e encontrem o caminho para que as Nações Unidas e a comunidade internacional façam todos seus esforços para solucionar o conflito", disse a atriz.

O Acnur registrou mais de 650.000 refugiados sírios na Jordânia, desde que começou o conflito na Síria em março de 2011, com protestos antigovernamentais.

Mas o governo jordaniano afirma que acolhe 1.300.000 refugiados sírios, e pediu ajuda em repetidas ocasiões.