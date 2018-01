Brasileira e sete uruguaios morrem em acidente de carro no Uruguai

Oito pessoas, entre elas uma brasileira, morreram na noite deste sábado em uma rodovia no leste do Uruguai, quando o automóvel em que viajavam aparentemente sofreu uma falha em dos pneus, informou a polícia do departamento de Maldonado (leste).

"Se constatou que sete pessoas morreram no local do acidente e uma mulher morreu posteriormente em um hospital", do balneário de Punta del Este, para onde foi levada, disse à AFP Gonzalo Bardesio, chefe de polícia de Maldonado.

Entre os mortos, todos maiores de idade, há sete mulheres e um homem. As autoridades estão tentando determinar se o veículo era conduzido por uma das mulheres que morreu no local.

O acidente aconteceu na Rota 9, a cinco quilômetros do povoado de San Carlos, localizado no departamento de Maldonado e a aproximadamente 22 km de Punta del Este.

A mulher que morreu no hospital "era uma cidadã brasileira", disse Bardesio, acrescentando que esse foi o acidente "mais grave ocorrido em anos", nessa região.

O veículo em que as vítimas estavam era um Chevrolet Corsa que teria tido "um inconveniente no pneu e bateu em um reboque de uma caminhonete que veio na direção oposta.

Os dois passageiros da caminhonete saíram ilesos.

As autoridades continuam com os trabalhos de identificação para poder notificar oficialmente os familiares das vítimas, enquanto continuam trabalhando nas pesquisas para determinar exatamente as causas do acidente.

De acordo com a imprensa local, o automóvel que provocou o acidente havia sido alugado e seus passageiros iam para um evento religioso.