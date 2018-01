Trump dirá que a América está de volta em discurso sobre o Estado da União

Washington, 28 - Sob a sombra da investigação da suposta interferência russa na eleição presidencial americana de 2016, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve usar o espaço do seu primeiro discurso sobre o Estado da União para observar o progresso econômico do país em seu comando, ao mesmo tempo em que deve pressionar pelo bipartidarismo com os democratas em questões como a reconstrução de pontes e estradas, de acordo com o diretor de Assuntos Legislativos da Casa Branca, Marc Short.



Neste domingo, Short comentou que Trump apontará para uma economia robusta e para o baixo desemprego durante o primeiro ano e ressaltará os benefícios de sua reforma abrangente no código tributário durante o discurso de terça-feira no Congresso. Espera-se que o presidente deixe de lado o tom mais combativo para dar espaço ao bipartidarismo, disse Short.



"O presidente vai falar sobre como a América está de volta. Ele também vai fazer um amplo apelo aos democratas... Para dizer que precisamos reconstruir nosso país. E para fazer um apelo para que possamos investir mais em infraestrutura e de forma bipartidária", afirmou. Short também comentou que Trump exortaria os democratas a apoiar gastos militares adicionais à luz de "ameaças dramáticas na cena global".



Funcionários da Casa Branca disseram que o tema do discurso anual será "construir uma América segura, forte e orgulhosa". Eles afirmaram que o presidente estava olhando para mostrar as realizações de seu primeiro ano ao dar o tom para o segundo.



O discurso de Trump coincidirá com uma investigação do conselheiro especial Robert Mueller, que investiga uma possível obstrução da Justiça por parte de Trump e os laços da campanha do republicano com a interferência russa durante as eleições de 2016.



O discurso sobre o Estado da União será realizado na terça-feira, às 22h (de Washington; meia-noite de quarta-feira em Brasília). Fonte: Associated Press.