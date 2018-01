Espanha: Líder catalão refugiado pedirá permissão para voltar a Barcelona

Barcelona, 28 - Um importante legislador separatista diz que o ex-presidente fugitivo da Catalunha, Carles Puigdemont, solicitará a permissão de um juiz espanhol para participar de uma sessão parlamentar para formar um novo governo regional.



Josep Rull disse a uma rádio local que Puigdemont pedirá nas próximas 24 horas autorização judicial para participar do debate marcado para a próxima terça-feira (30) em Barcelona.



O Tribunal Constitucional da Espanha decidiu ontem que Puigdemont deve estar presente no parlamento para ser escolhido como chefe da região, mas que precisa de autorização judicial.



Puigdemont fugiu da Espanha depois de uma declaração de independência da Catalunha sem sucesso no dia 27 de outubro, o que violou a Constituição da Espanha. Ele é procurado para responder às acusações de rebelião e sedição e provavelmente será preso se retornar ao país. Fonte: Associated Press.