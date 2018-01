Rússia: Polícia invade escritório de líder da oposição em meio a manifestações

Moscou, 28 - A polícia da Rússia invadiu o escritório do líder da oposição, Alexei Navalny, em Moscou, enquanto acontecem manifestações pedindo um boicote à eleição presidencial da Rússia em todo o país.



Um vídeo feito na sede do escritório de Navalny mostrou que a polícia entrou no escritório. Uma emissora que fazia a transmissão disse que a polícia aparentemente estava usando um instrumento para tentar acessar o estúdio de transmissão, com a alegação de que foram enviados por uma ameaça de bomba.



Navalny, que foi impedido de correr na eleição presidencial de 18 de março da Rússia, pediu protestos a nível nacional neste domingo. Manifestações foram realizadas hoje no Extremo Oriente e na Sibéria, incluindo Vladivostok, e outras estão programadas em Moscou e São Petersburgo à tarde. Fonte: Associated Press.