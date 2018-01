Afeganistão: Número de mortos por atentado em Cabul sobe para 103

Cabul, 28 - O ministro do Interior do Afeganistão afirmou que pelo menos 103 pessoas foram mortas em um atentado suicida perpetrado pelo Talibã em Cabul neste sábado, ao atualizar as consequências da tragédia neste domingo.



Wais Ahmad Barmak revela que outras 235 pessoas ficaram feridas no ataque. Barmak disse que policiais estão entre os mortos e feridos.



O terrorista dirigia uma ambulância cheia de explosivos e conseguiu passar por um ponto de controle de segurança dizendo que estava transferindo um paciente para um hospital. A explosão danificou ou destruiu dezenas de lojas e veículos. Fonte: Associated Press.