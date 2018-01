Cinco policiais mortos e 41 feridos em ataque com bomba na Colômbia

Ao menos cinco policiais morreram e 41 ficaram feridos em um ataque com explosivos ocorrido neste sábado na cidade colombiana de Barranquilla, que inicialmente foi atribuído pelas autoridades a quadrilhas do tráfico de drogas.

Esse é um dos piores atentados cometidos nos últimos anos contra a força pública em uma das grandes cidades da Colômbia, em meio aos esforços do governo para superar um conflito armado de mais de meio século financiado, em grande parte, pelo narcotráfico.

Os policiais foram atacados na primeira hora do dia quando estavam em formação no posto de comando do bairro San José de Barranquilla, segundo o comandante da polícia local, Mariano Botero.

O ataque foi perpetrado por vários homens que aparentemente colocaram uma bomba e a ativaram por controle remoto, acrescentou o oficial.

Uma fonte do comando policial disse à AFP que no momento da explosião havia 49 homens fardados no local, dos quais cinco morreram e 41 ficaram feridos.

Os policiais que morreram tinham entre 24 e 31 anos. Cinco dos feridos estão em estado crítica.

Um homem de 31 anos foi capturado sob suspeita de ser o responsável direto "deste ato criminoso", segundo o procurador-geral, Néstor Martínez.

"Imputaremos a esse sujeito cinco homicídios com agravantes (...), tentativas de homicídio, terrorismo agravado e uso de explosivos", informou em entrevista coletiva.

O presidente Juan Manuel Santos expressou lamentou a ação.

"Repúdio total ao covarde atentado contra estação de @PoliciaBquilla. Não descansaremos até encontrar os responsáveis. Minha solidariedade comm os familiares das vítimas e feridos", escreveu Santos em sua conta no Twitter.

- Represália -

As autoridades estimam que organizações dedicadas ao "microtráfico" de drogas pode estar por trás das ações.

"Não temos a menor dúvida (de) que isso é uma retaliação aos muitos golpes certeiros que têm sido dados pela polícia não somente no microtráfico de Barranquilla, como fora (dessa área)", declarou o prefeito da cidade, Alejandro Char.

O general Botero também trabalha com a possibilidade de que seja uma vingança do crime organizado após ações contra seus "homens".

Segundo o principal jornal de Barranquilla, El Heraldo, "outra das hipóteses que está sendo analisada" é sua relação com o assalto a um carro-forte na mesma hora do atentado.

- Recompensa -

O comandante máximo da polícia na Colômbia, general Jorge Nieto, viajou a Barranquilla para solidarizar-se com seus homens feridos e com os familiares das vítimas.

Ele também anunciou uma camapanha de 50 milhões de pesos (cerca de 17.800 dólares) por informação que leve a um esclarecimento do atentado.

"Condenamos energicamente este ato de barbárie e logo encontraremos os autores intelectuais e materiais", disse Nieto.

O ataque contra a estação de polícia desatou uma onda de repúdio.

De Santos ao candidato presidencial da Força Alternativa Revolucionária do Comum (FARC), o partido surgido do acordo de paz com o antigo grupo guerrilheiro, condenaram a ação.

"Rechaçamos de forma contundente o ataque perpetrado contra o posto de polícia em Barranquilla. Toda nossa solidariedade aos familiares dos policiais mortos e moradores afetados", disse no Twitter Rodrigo Londoño, também conhecido como Timochenko.