México encontra 65 migrantes centro-americanos em porta-malas de ônibus

Autoridades mexicanas encontraram neste sábado 65 migrantes centro-americanos que viajavam escondidos no porta-malas de um ônibus de passageiros no estado de Coahuila, fronteiriço com os Estados Unidos.

"Os migrantes vinham em um estado de superlotação, apresentavam sinais de fraqueza, cansaço e desidratação, e imediatamente receberam assistência médica, água e comida", disse o Instituto Nacional de Migração (INM) em um comunicado.

"O INM garante a estes estrangeiros resgatados um retorno assistido, digno e seguro ao seu país", disse o instituto, acrescentando que 60 dos migrantes são de El Salvador e o resto de Honduras; 22 deles são menores de idade, entre eles cinco desacompanhados.

Na sexta-feira, um grupo de 109 migrantes de Honduras, El Salvador e Guatemala foi interceptado por autoridades mexicanas no estado fronteiriço de Tamaulipas.

A Anistia Internacional (AI) denunciou na terça-feira passada que as autoridades migratórias do México deportam ilegalmente milhares de centro-americanos sem considerar os riscos letais que correm em seus países de origem pelo crime e a falta de oportunidades.

Um informe da ONG, baseado em entrevistas a 500 migrantes, indica que 75% das pessoas detidas não foram informadas sobre seu direito a pedir asilo.