Palestino descobre antigo cemitério no seu jardim em Gaza

Um jovem palestino teve uma grande surpresa ao descobrir em seu jardim um cemitério que pode ser da época romana.

Abdel Karim al Kafarnah, de 24 anos, vive em Bait Hanun, ao norte da Faixa de Gaza, uma área arrasada durante a guerra de meados de 2014 travada pelo Estado israelense.

A casa da família foi destruída durante o conflito, deixando grandes crateras no jardim, e nesta semana, quando caíram fortes chuvas na zona, notou que a água fluía em direção a um dos buracos.

Ele começou a verificar o lugar mais de perto e quando ele moveu uma pedra grande, ele descobriu degraus que levaram quatro metros até um cemitério.

"Descobri o lugar de onde fluía a água", disse à AFP. "Quando levantei a pedra, foi sentido um cheiro forte", acrescentou.

Ao descer encontrou nove tumbas, com muito ossos. Também encontrou cerâmicas.

Um arqueólogo de Gaza, Ayman Hasuna, estima que essa descoberta seja da época romana, há 2.000 anos.

"El método utilizado para a sepultura e para cavar as tumbas neste cemitério data da época romana ou do início do período bizantino" (nos séculos VI e VII d.C.), estimou.

Jodi Magness, uma arqueóloga da universidade americana da Carolina do Norte, afirmou que esse tipo de tumbas era relativamente comum nos arredores de Jerusalém, entre o primeiro século antes e depois da nossa era e depois entre 300 e 500 d.C.

"Este tipo de tumba é tipicamente familiar, ou às vezes as que eram mais amplas poderiam dividir-se entre várias famílias", informou a arqueóloga.

Segundo Magness, seria necessário escavar o local para determinar sua antiguidade exata.

Na Faixa de Gaza, o restante dos territórios palestinos e israelenses com uma riqueza histórica considerável. Esses territórios foram dominados pelo controle dos romanos, do Império Bizantino, pelas Cruzadas das Europa, pelos mamelucos e otomanos.