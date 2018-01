Atentado com ambulância-bomba mata mais de 60 pessoas no Afeganistão

Criança ferida sendo carregada em hospital de Cabul. Unidade ficou sobrecarregada (foto: AFP PHOTO / WAKIL KOHSAR)

Ao menos 63 pessoas morreram e 151 ficaram feridas no atentado com uma ambulância-bomba neste sábado em Cabul, de acordo com um balanço atualizado divulgado pelo governo afegão.

"O último balanço que temos é de 63 mortos e 151 feridos. Pode aumentar porque alguns feridos hospitalizados estão em condição crítica", advertiu Baryalai Hilali, diretor de comunicação do governo.





Este é um dos atentados mais violentos dos últimos anos em Cabul. "O suicida usou uma ambulância para pasasr pelos postos de controle. No primeiro controle disse que transportava um paciente para o hospital Jamuriat", explicou à AFP Nasrat Rahimi, porta-voz do ministério do Interior. "No segundo posto de controle, foi identificado e detonou os explosivos", completou.

O atentado foi reivindicado pelo porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, no WhatsApp: "Um mártir explodiu seu carro-bomba perto do ministério do Interior, onde estavam muitas forças policiais".

A explosão foi tão potente que sacudiu a capital. As janelas do escritório da AFP, que fica a quase dois quilômetros, tremeram; os vidros da "Chicken Street", a rua dos antiquários, a centenas de metros do local do atentado, quebraram, uma cena observada em vários bairros próximos.

Os vidros das janelas quebraram e foram projetados a centenas de metros. Um edifício próximo ao hospital Jamuriat foi afetado e ameaçava desabar (foto: AFP PHOTO / WAKIL KOHSAR)

Um fotógrafo da AFP observou muitos corpos ensanguentados, "mortos e feridos", e moradores que tentavam ajudar as vítimas. Muitos feridos, incluindo crianças, foram levados para o hospital Jamuriat, que está sobrecarregado. "Vi poças de sangue", afirmou uma testemunha, que desmaiou com a potência da explosão.

"É um massacre", escreveu no Twitter Dejan Panic, coordenador da ONG italiana Emergency, especializada em cirurgia de guerra e que contabilizou pelo menos "sete mortos e 70 feridos" transportados para seu hospital.





Os vidros das janelas quebraram e foram projetados a centenas de metros. Um edifício próximo ao hospital Jamuriat foi afetado e ameaçava desabar. O atentado aconteceu diante de um dos postos de controle que protegem a entrada de uma avenida que dá acesso a várias instituições: o ministério do Interior, a sede da polícia, a delegação da União Europeia e o centro de ensino médio Malalai.

O Alto Conselho da Paz, responsável pelas negociações com os talibãs (atualmente bloqueadas), acredita que era o principal alvo do ataque. Os membros da delegação europeia foram levados para uma sala blindada preparada para este tipo de situação.

O medo de um atentado executado com ambulância era real. Uma correspondente da AFP que passou pela rua uma hora antes da explosão observou como todas as ambulâncias que seguiam para o hospital Jamuriat eram inspecionadas, com os motoristas do lado de fora do veículo. O nível de alerta é elevado em Cabul, sobretudo no centro e no bairro das embaixadas e das instituições estrangeiras.