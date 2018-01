Atentado mata 40 pessoas e deixa mais de 140 feridos em Cabul

Cabul, 27 - Um ataque terrorista matou ao menos 40 pessoas e deixou mais de 140 feridos nesta sábado na capital do Afeganistão, Cabul, segundo informaram autoridades.



Nasrat Rahimi, porta-voz do Ministério do Interior, divulgou que o responsável pelo atentado usou uma ambulância para passar por um posto de controle de segurança e afirmou que estava levando pacientes para um hospital. O veículo, carregado de explosivos, foi detonado em um segundo posto de controle.



Zabihullah Mujahid, porta-voz do Taleban, declarou que o grupo assumiu a autoria do ataque, que ocorreu perto dos consulados da União Europeia e da Índia. Fonte: Associated Press.