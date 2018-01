Hernández inicia segundo mandato em Honduras sob protestos

O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inicia neste sábado o segundo mandato consecutivo sob um clima de protestos dos opositores, que na sexta-feira tomaram as ruas da capital para criticar sua posse.

Hernández, de 49 anos, deve prestar juramente em uma cerimônia no Estádio Nacional de Tegucigalpa, cidade que tem uma grande esquema de segurança.

Na sexta-feira à noite, milhares de opositores participaram em uma caravana que atravessou a capital para criticar a posse de Hernández, reeleito na votação de 26 de novembro por pequena margem e sob suspeitas de fraude.

Seu principal adversário nas eleições, o apresentador de televisão Salvador Nasralla, de 64 anos, anunciou à AFP a presença de uma "turba humana" no Estádio Nacional para repudiar a cerimônia.

O candidato da esquerdista Aliança de Oposição Contra a Ditadura discursou no início da caravana de sexta-feira e foi interrompido pelos gritos de "Salvador, Salvador" e "fora JOH".

A eleição de novembro despertou suspeitas de irregularidades depois que em uma primeira parcial da apuração Nasralla apareceu com 57% dos votos. Alguns dias depois, Hernández assumiu a liderança após uma série de interrupções no sistema de contagem do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE).

O TSE finalmente proclamou Hernández vencedor, três semanas depois da votação.