Ataque equivocado da coalizão deixa 8 mortos no Iraque

Oito pessoas, em sua maioria membros das forças de segurança, morreram neste sábado em um bombardeio equivocado de um avião americano da coalizão antijihadista na região oeste do Iraque.

"Oito pessoas, entre elas um funcionário de alta patente do serviço secreto, cinco policiais e uma mulher, morreram em um ataque americano no centro da cidade de Al-Bagdadi", afirmou uma fonte do governo provincial que pediu anonimato.

"Parece que o ataque foi um erro", completou.

O bombardeio também deixou 20 feridos, incluindo o chefe de polícia de Al-Bagdadi, o prefeito e outros funcionários do governo, segundo a mesma fonte.

Al-Bagdadi fica 250 km ao oeste de Bagdá, na província sunita de Al-Anbar, onde há pouco tempo resistiam os últimos redutos do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

A cidade fica próxima da base de Ain Al-Asad, onde estão posicionados aviões americanos da coalizão internacional liderada por Washington que apoia as forças iraquianas na luta contra o EI EI.

O Comando Conjunto de Operações (JOC), que reúne as forças envolvidas na luta contra o EI, publicou um comunicado sobre a operação, mas sem mencionar vítimas.

O texto afirma que as forças iraquianas receberam informações sobre uma "reunião em Al-Bagdadi com a presença do comandante terrorista Karim Al-Sumarmad". Um ataque foi ordenado com "apoio aéreo da coalizão. Quando o terrorista foi detido, e as tropas prosseguiam com a operação, uma granada foi lançada de uma casa vizinha".

Ao retornar a sua base, as forças iraquianas encontraram um comboio de carros que seguiam para a casa suspeita. Como não sabiam que eram reforços policiais e de efetivos adicionais das forças paramilitares Hashd al-Shaabi, alertaram a coalizão, que realizou o bombardeio.